Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.11.2021/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Gut sei nicht immer gut genug: Wenngleich das Q3 der Deutschen Bank sogar etwas besser als von Analysten erwartet ausgefallen sei, sei die Aktie nach der Zahlenveröffentlichung unter die Räder gekommen. Anleger hätten vergeblich auf eine Zielanhebung für 2021 und 2022 gehofft. Die Experten würden von "Der Anlegerbrief" die Marktreaktion jedoch für übertrieben halten.Möglicherweise hätten aber auch die Nachrichten aus Brüssel verschreckt, wonach Banken bei der Berechnung der Kapitalanforderungen nur noch in begrenztem Umfang eigene Modelle verwenden dürften. Davor sollte dem Frankfurter Geldhaus aber nicht bange sein: Das Ergebnis des Stresstests Ende Juli sei recht erfolgreich gewesen. Die Ratingagenturen Moody ́s und Fitch hätten mittlerweile das Rating für die Deutsche Bank angehoben, wodurch sich die Refinanzierung zukünftig vergünstige. Bei Gesamterträgen von 19,5 Mrd. Euro und einem Nachsteuergewinn von 2,2 Mrd. Euro nach neun Monaten zeige sich aber, dass die Experten von "Der Anlegerbrief" für 2021 ein klein wenig zu optimistisch gewesen seien. Dagegen müssten sie die Schätzungen für 2022 leicht nach oben anheben.Die Deutsche Bank habe bereits 90% der umbaubedingten Belastungen bis 2022 verarbeitet und steuere wieder auf einen Milliardengewinn zu. Mittelfristig orientierte Anleger sollten bei der antizyklischen Empfehlung investiert bleiben, so die Experten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 42 vom 30.10.2021)