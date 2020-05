Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Trotz Corona-Pandemie habe sich die Aktie der Deutschen Bank in den letzten Wochen stetig nach oben gearbeitet. Nun sollten auch die Mitarbeiter im Management den Sparkurs mittragen. Das sollte für Unmut sorgen. Mutige Anleger hätten in den letzten Wochen dagegen ihre Freude gehabt.Am Wochenende habe Konzernsprecher Jörg Eigendorf mitgeteilt, dass man einige Mitarbeiter zum Verzicht auf ein Monatsgehalt auffordere. "Das ist eine freiwillige Maßnahme im Sinne des Unternehmergeistes und der Disziplin, mit denen wir unser Unternehmen leiten." Demnach hätten sich Geschäftsführung und Mitglieder des Group Management Committees bereits auf einen freiwilligen Verzicht auf ein Monatsgehalt geeinigt. Nun wolle man einer größeren Gruppe von Senior Managern die Möglichkeit geben, Teil dieser Initiative zu sein, so Eigendorf weiter. Betroffen seien davon "wenige Hunderte" Mitarbeiter, wie ein Sprecher der Deutschen Bank auf dpa-Anfrage mitgeteilt habe.Der größte Kostenblock bei der Deutschen Bank sei das Personal. Im vergangenen Jahr seien es mehr als elf Milliarden Euro gewesen, die dafür aufgewendet worden seien. Die Höhe der Bonuszahlungen habe sich auf 1,50 Milliarden Euro belaufen, was weniger als im Vorjahr gewesen sei (1,90 Milliarden Euro). Der Vorstand habe eine variable Vergütung von 13,3 Millionen Euro für 2019 erhalten und damit schon auf die Hälfte des vorgesehenen Betrags verzichtet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: