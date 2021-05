Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,05 EUR -0,63% (26.05.2021, 15:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,074 EUR -1,60% (26.05.2021, 14:48)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,82 USD -1,40% (25.05.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Es gebe nicht wenige Experten, die die jüngsten Erfolge der Deutschen Bank beachtlich finden würden. Und tatsächlich: Mit dem besten Quartalsgewinn seit sieben Jahren, den das größte heimische Geldhaus zuletzt gemeldet habe, scheine der Turnaround gelungen sein. Der Lohn: Die Aktie habe am Dienstag ein Mehrjahreshoch markiert.Nach der Hälfte der vierjährigen radikalen Umstrukturierung scheine der kranke Mann der europäischen Finanzwelt auf dem Weg der Besserung zu sein. "Was sie in den letzten paar Jahren geschafft haben, ist ziemlich beeindruckend", habe Matthew Fine gesagt, ein Portfoliomanager bei Third Avenue Management, wie The Sydney Morning Herald berichte.Und so hätten sich die Aktien folgerichtig seit dem Corona-Rekordtief mehr als verdoppelt. Zu dem Zeitpunkt habe die Pandemie alte Ängste aufleben lassen und nicht wenige Experten hätten Zweifel gehabt, ob Deutschlands größter Kreditgeber stark genug sei, eine weitere Krise zu überleben.Der deutsche Branchenprimus habe jedoch seine Widerstandskraft gezeigt und notiere am Mittwoch bei 11,86 Euro. Am gestrigen Dienstag habe der Titel mit 12,50 Euro sogar ein Mehrjahres-Hoch erreichen können.Investierte geben kein Stück aus der Hand, risikobewusste Anleger können noch einsteigen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link