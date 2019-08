XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche-Bank-Aktie könne heute mit dem Gesamtmarkt moderat zulegen und entziehe sich damit dem Abwärtssog der Commerzbank. Die habe heute Morgen durchwachsene Zahlen präsentiert. Bei der Deutschen Bank stünden dagegen mehrere charttechnische Entscheidungen an.Derzeit kämpfe der Kurs um die 100-Tage-Linie bei 6,92 Euro. Als Unterstützung diene die 50 Tage-Linie auf Höhe von 6,60 Euro und die Unterstützung bei 6,50 Euro, die das Verlaufstief vom Juli darstelle. Sollte die Deutsche Bank-Aktie trotz der charttechnischen Konstellation zulegen, komme im Bereich von 7,22 Euro ein massiver Widerstandsbereich in Sicht. Gelinge hier trotzdem der Ausbruch, lauere die nächste Hürde um 7,67 Euro. Vorher müsste allerdings noch die 200-Tage-Linie bei 7,46 Euro nach oben durchbrochen werden.Die Volatilität am Gesamtmarkt habe mit der Verschärfung des Handelsstreites zwischen den USA und China wieder deutlich zugenommen. Dem könne sich wahrscheinlich auch die Deutsche Bank-Aktie nicht entziehen und sollte dementsprechend schwankungsanfällig bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: