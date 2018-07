Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.07.2018/ac/a/d)



Endlich wieder einmal positive Nachrichten von der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB): Das Geldinstitut hat Zahlen für das zweite Quartal 2018 bekannt gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Demnach habe der Konzern einen Gewinn nach Steuern von 401 Mio. Euro erzielt. Analysten hätten nur mit 159 Mio. Euro gerechnet. Grund für die etwas besseren Zahlen seien unter anderem niedrigere Kosten und die Auflösung kleinerer Rückstellungen für Prozesskosten. Zudem hätten die Erträge mit 6,6 Mrd. Euro ebenfalls über den Erwartungen der Analysten gelegen. An der Börse seien die Zahlen gut aufgenommen worden: Die Papiere hätten bereits nach Vorlage der Eckdaten den Sprung zurück über die Zehn-Euro-Marke geschafft. Die Rally sei laut Experten auch von Eindeckungen von Leerverkäufern befeuert worden, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hätten. Mit dem Kurssprung hätten die Papiere ihren größten Tagesgewinn seit April 2017 erzielt.Während das Management in den Ergebnissen einen Beleg für die Stabilität des Geschäfts der Deutschen Bank sehe, würden die meiste Analysten skeptisch bleiben. Die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa habe den Daten eine "niedrige Qualität" bescheinigt. Insbesondere die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROTE) im zweiten Quartal von drei Prozent belege erneut die Herausforderung, vor der das Geldhaus bei der Profitabilität stehe. Daher überrasche es nicht, dass die Aktie der Deutschen Bank nach einer ersten sehr positiven Kursreaktion einen Teil der Gewinne wieder abgegeben habe. (Ausgabe 29/2018)