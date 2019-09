Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu meiden.Dass Deutsche Bank-Chef Christian Sewing nicht zu den größten Fans der Zentralbanken gehöre, sei bekannt. Bereits Anfang September habe er die Nullzinspolitik der EZB scharf kritisiert. Wie der Nachrichtensender CNBC berichte, habe Sewing auf der Sibos Konferenz in London heute erneut harte Worte gefunden.Die Zentralbanken hätten dabei ihre Werkzeuge zum größten Teil ausgenutzt. Ihnen würden langsam die Optionen ausgehen, um die globalen ökonomischen Probleme in Zukunft zu bekämpfen."Ich bin besonders besorgt über die geopolitischen Risiken. Sei es Hong Kong oder der Nahe Osten. [ ] Die Welt sieht sich mit großen makroökonomischen Risiken konfrontiert, die schwer vorherzusagen sind und eine Menge Volatilität mit sich bringen", so Sewing in London.Mario Draghi habe bei seiner letzten wichtigen Entscheidung als EZB-Chef den Einlagenzins von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent gesenkt. Effektiv bedeute das, dass Geschäftsbanken, die Geld bei der EZB parken würden, Strafzinsen zahlen müssten.Dass die Bankenlandschaft speziell in Europa unter den extrem niedrigen Zinsen leide, sei schon lange kein Geheimnis mehr. Insbesondere die negative Zinsstrukturkurve führe aktuell dazu, dass alle drei Ertragsmargen (Kreditmarge, Transformationsmarge und Sparmarge) Stück für Stück abnehmen beziehungsweise ganz zerstört würden. Hinzu komme eine lahmende Konjunktur, die alle Aussichten auf bald steigende Zinsen zunichtemache.Der Chart der Deutschen Bank spreche nach wie vor Bände. Auch am heutigen Handelstag gehe es wieder kräftig bergab. Licht am Ende des Tunnels sei aktuell noch nicht zu sehen, zumal auch noch ein kompletter Konzernumbau zu stemmen sei.Nicola Hahn von "Der Aktionär" bleibt bei seiner Empfehlung, die Deutsche Bank-Aktie zu meiden. (Analyse vom 25.09.2019)