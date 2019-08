Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,818 EUR -0,58% (09.08.2019, 12:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,66 USD +2,54% (08.08.2019, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.

(09.08.2019/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





FrankfurtKulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im Zuge des großangelegten Konzernumbaus wolle der Frankfurter Finanzkonzern bis zu 18.000 Stellen streichen. Doch auch die verbleibenden Mitarbeiter müssten sich auf härtere Zeiten einstellen. Dem Spardiktat von CEO Christian Sewing würden nun auch einige Vergünstigungen der Belegschaft im Ausland zum Opfer fallen. Laut einem Bericht der "Financial Times" (FT) könnten die rund 50.000 Deutschbanker im Ausland ab sofort keine ungenutzten Urlaubstage mehr ins neue Jahr mitnehmen. Auch die Prämienzahlungen für 10-, 25- und 40-jährige Unternehmenszugehörigkeit sollten ab Oktober wegfallen.Ähnlich tief wie die Stimmung unter den Mitarbeitern stehe auch die Deutsche Bank-Aktie. Nach dem kurzen Zwischensprint am Donnerstag gehe es am Freitagvormittag erneut bergab. "Der Aktionär" rate Anlegern, die Deutsche Bank-Aktie weiterhin zu meiden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,84 Euro -0,58% (09.08.2019, 11:46)