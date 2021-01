XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,601 EUR -0,71% (13.01.2021, 09:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,81 USD +1,37% (12.01.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Ein Blick auf die Jahresgewinner 2021 verrate: Das Geld der großen Anleger fließe in Bankaktien. Der Bloomberg World Bank Index liege in den wenigen Tagen seit dem Jahreswechsel bereits knapp 7% im Plus und schneide damit besser ab als die großen Aktienindices. Auch die Kursentwicklung der Deutschen Bank könne sich sehen lassen. Das Papier des Frankfurter Finanzkonzerns stehe kurz vor neuen technischen Kaufsignalen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.01.2021)