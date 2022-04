Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,776 EUR +1,90% (28.04.2022, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,553 EUR -5,60% (27.04.2022)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,13 USD -6,89% (27.04.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.04.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Kursrutsch nach den Zahlen - ChartanalyseWährend der deutsche Leitindex gestern ein kleines Plus von 0,3% über die Ziellinie bringen konnte, fielen die Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nach den Quartalszahlen ans untere Ende des DAX-Tableaus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bei 10,16 EUR gestartet, seien die Papiere bereits in den ersten Handelsminuten unter die runde 10er Marke gerutscht und hätten gegen Mittag das Tagestief bei 9,44 EUR markiert. Bis zum Handelsschluss hätten sich die Kurse zwar bis auf 9,55 EUR erholen können, doch das habe nicht ausgereicht, um das Juli- oder das September-Tief zurückzuerobern - am Ende hätten ein Minus von 5,6% und die vierte negative Sitzung in Folge zu Buche gestanden.Ausblick: Die Deutsche Bank-Aktie habe in den vergangenen Handelstagen eine ganze Reihe charttechnischer Haltezonen unterboten. Angefangen bei der 200-Tage-Linie über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit gut zwei Jahren (den sogenannten Point-of-Control, kurz PoC) bis hin zum September- und dem Juli-Tief aus dem Vorjahr bei 10,07 EUR bzw. 9,76 EUR. Das Chartbild habe sich dadurch wieder spürbar eingetrübt und sei derzeit bearish zu werten.Das Long-Szenario: Die vorherigen Unterstützungen würden nun als die ersten Widerstände auf der Oberseite gelten. Dementsprechend müssten die Kurse jetzt zunächst über 9,76 EUR, die runde 10er Marke und EUR 10,07 steigen. Gelinge der Re-Break am September-Tief, könnte sich Platz für einen Hochlauf bzw. ein Pullup bis zur Volumenspitze bei 10,90 EUR eröffnen. Diese Hürde werde allerdings durch eine offene Kurslücke verstärkt, die erst bei 11,02 EUR geschlossen wäre. Zudem warte knapp darüber mit der 200- und der 50-Tage-Linie bei 11,25 EUR sowie 11,27 EUR schon die nächste Doppelhürde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: