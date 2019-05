Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,509 EUR -0,03% (28.05.2019, 08:53)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,452 EUR (27.05.2019)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,18 USD -0,69% (24.05.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank erwäge laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg", die sich auf unterrichtete Kreise beziehe, Optionen einschließlich einer Kapitalerhöhung im Rahmen einer breiteren Reorganisation. In den nächsten zwei Monaten solle diese bekanntgegeben werden. Eine große Kapitalmaßnahme nahe des Rekordtiefs käme zur absoluten Unzeit.Demnach sei die Bitte um neues Kapital bei den Investoren die am wenigsten favorisierte Option, heiße es. Das dürfte auch Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing bewusst sein. Schließlich notiere die DAX-Aktie nur knapp über dem vor Kurzem markierten Rekordtief bei 6,31 Euro.Eine Kapitalerhöhung würde zu einer massiven Verwässerung der Altaktionäre führen. Immerhin habe die Deutsche Bank im ersten Quartal 2019 einen Gewinn einfahren können.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Deutsche Bank-Aktie zu meiden. (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: