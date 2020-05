Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Manche Probleme würden einen über eine lange Zeit verfolgen. Bei der Deutschen Bank seien es bis vor Kurzem größere Rechtsstreitigkeiten aus Zeiten der Finanzkrise gewesen, bis es dann sogar wieder aktuellere Fälle gegeben habe. Die USA seien ein weiteres Problem auf der Liste von CEO Christian Sewing. Dort hagele es seit Jahren Kritik von der Finanzaufsicht.Christiana Riley sei seit Kurzem im Vorstand der Deutschen Bank für das US-Geschäft zuständig. Ohnehin sei das derzeit keine leichte Aufgabe, denn im Zuge des Konzernumbaus sollten bis 2022 rund 18.000 Mitarbeiter entlassen werden, ein nicht kleiner Teil davon in den USA. Neben dieser Mammut-Aufgabe gebe es aber seit Jahren im US-Geschäft der Großbank ein weiteres Problem: Aufsichtsrechtliche Mängel.Nach verschiedenen Medienberichten habe die für die Bankenaufsicht in den USA zuständige Notenbank FED erneut scharfe Kritik an der Organisation der Deutschen Bank geübt. Laut einem internen Prüfbericht erfülle das Finanzinstitut nicht die Anforderungen an eine "gut gemangte" Bank, so die "Süddeutsche Zeitung".Die Kritik der FED wirke besorgniserregend, allerdings sei sie nicht neu. Sicher gehe es nicht von heute auf morgen größere Mängel abzustellen und es koste Geld. Aber wenn auch das US-Geschäft im Rahmen der Restrukturierung umgebaut werde, sollten die Probleme endlich angegangen werden. Erst recht in Zeiten der Corona-Pandemie ist ein gutes Verhältnis zu den Regulierern und Regierungen wichtig, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analysen vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: