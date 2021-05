Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die zweite Hauptversammlung der Deutschen Bank, die komplett virtuell stattfinde, sei gerade im Gange. Eigentlich hätte es zudem die erste seit langem werden können ohne größere Aufreger und Kritik. Denn das Finanzinstitut stehe so gut da wie seit Jahren nicht mehr und das sei die Errungenschaft von CEO Christian Sewing und seiner Mannschaft. Die Boni-Zahlungen würden aber vielen Aktionären aufstoßen, denn eine Dividende gebe es leider wieder nicht."Der Blick auf unsere Bank hat sich grundsätzlich verändert", habe Sewing während der Hauptversammlung gesagt. An der von ihm vorgegebenen Strategie gebe es "inzwischen immer weniger Zweifel". Die Fortschritte würden auch von großen Investoren honoriert, so das "Handelsblatt". "Das Management hat in den letzten zwölf Monaten sehr gute Arbeit geleistet", lobe etwa Andreas Thomae, Portfoliomanager bei Deka Investment. Die Deutsche Bank sei mit ihrem Umbauprogramm gut vorangekommen. Alexandra Annecke, Fondsmanagerin bei Union Investment, ergänze: "Lange galt die Deutsche Bank am Kapitalmarkt als angezählt, heute wird sie als spannende Turnaround-Story gesehen." Die Aktie habe in den vergangenen zwölf Monaten um 71,4% zugelegt und damit mehr als der Durchschnitt der europäischen Banken, gemessen am STOXX Europe 600 Banken, der eine Gesamtrendite von 61,9% erzielt habe.Die Aktionäre wollten aber nun auch an dem Erfolg der Deutschen Bank beteiligt werden. Denn der Gewinn im ersten Quartal habe mit 1 Mrd. Euro vor Steuern deutlich über den Erwartungen des Marktes gelegen. Seit zwei Jahren habe es allerdings keine Ausschüttungen mehr gegeben, davor länger nur das gesetzliche Minimum an Dividende. "Wir nehmen uns fest vor, dass wir im nächsten Jahr an dieser Stelle endlich wieder eine Dividende vorschlagen können", habe Sewing versprochen. Ab dem 2022 wolle das Frankfurter Institut damit beginnen, insgesamt 5 Mrd. Euro an die Aktionäre auszuschütten.Damit sollten auch die Anleger beruhigt werden, die sich an den nach wie vor hohen Bonuszahlungen der Deutschen Bank an Spitzenkräfte stören würden. 2020 seien mit 2,14 Mrd. Euro 29% mehr als ein Jahr zuvor an die Mitarbeiter ausgeschüttet worden. Deka-Investment-Manager Thomae halte die Bonusrunde für übertrieben üppig. "Das ist zu viel in einem Jahr, in dem die Bank gerade einmal eine Milliarde Euro vor Steuern verdient hat."Ansonsten sei die Deutsche Bank operativ und kurstechnisch auf einem guten Weg, habe jedoch ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft. In Europa sei der Aufschwung größtenteils noch nicht richtig angekommen. Mutig kaufen, rät Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link