Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl die Corona-Pandemie in der öffentlichen Wahrnehmung auf dem Rückzug sei, würden die wirtschaftlichen Folgeschäden erst zeitverzögert zutage treten. Bei den Banken stünden nicht nur Kreditausfälle selbst im Fokus, sondern auch Stundungen von Darlehen. Werde das zum Problem für die Deutsche Bank?Vom 01. April bis 30. Juni habe die Bundesregierung Verbraucher bei Zahlungsverpflichtungen entlastet. Für Darlehensverträge, die vor dem 15. März geschlossen worden seien, hätten von April bis Juni Zahlungen gestundet werden können, wenn es zu Einkommenseinbußen wegen Corona gekommen sei.Karl von Rohr, stellvertretender Vorstand der Deutschen Bank, habe sich im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", zu der Thematik geäußert. "Wir haben bislang insgesamt etwa 70.000 Stundungsanträge von Privatkunden der Deutschen Bank und der Postbank erhalten." Dabei handle es sich um einen einstelligen Prozentsatz des gesamten Kreditportfolios. Die Zahl steige weiter, jedoch deutlich langsamer als noch im Frühjahr. Mittlerweile sei die Maßnahme der Regierung ausgelaufen.Bei Kreditstundungen komme es zu Ausfällen für die Banken beim Zinseinkommen. Allerdings dürften sich die Beträgen bei der Deutschen Bank noch im Rahmen halten. Etliche staatliche Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld oder Zuschüsse hätten verhindert, dass es zu noch größeren Ausfällen gekommen sei. Wie viele Kunden am Ende ihre Kredit gar nicht mehr hätten zahlen können, werde sich erst mit den Quoten zum dritten Quartal zeigen. Am 29. Juli veröffentliche der Konzern die neueste Zwischenbilanz. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: