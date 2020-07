XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,474 EUR -4,18% (30.07.2020, 13:51)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,22 USD -2,43% (29.07.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Das Zahlenwerk des zweiten Quartals 2020 habe ergebnisseitig unter den Analysten-Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei ein deutlicher Anstieg der Risikovorsorge gewesen, welcher durch die Verbesserung der zinsunabhängigen Aufwendungen nur teilweise habe ausgeglichen werden können. Auf Segmentebene sei eine deutliche Verbesserung in allen Bereichen zu verzeichnen gewesen. Besonders die Privatkundenbank und die Unternehmensbank würden aus Sicht des Analysten eine positive Entwicklung aufweisen, da diese in die Vorquartalen Ergebnisrückgänge verzeichnet hätten. Die Investmentbank habe von der aktuellen Marktlage profitieren können. Die Bilanzzahlen seien aus seiner Sicht weiterhin stabil und hätten eine Verbesserung zum Vergleichsquartal aufgewiesen.Aus Sicht des Analysten sei die Geschäftsentwicklung aufgrund des Umbauplans weiterhin fragil und daher anfällig für Sondereffekte. Aus diesem Grund gehe er davon aus, dass die aktuelle Marktlage einen negativen Effekt auf die Gesamtjahreszahlen haben werde. Er senke seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 0,16 (alt: 0,21) Euro; EPS 2021e: 0,57 (alt: 0,63) Euro).Bei einem von ihm erwarteten negativen Gesamtertrag (zwölf Monate) lautet das Votum für die Deutsche Bank-Aktie weiterhin "verkaufen", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 5,60 auf 6,70 Euro angehoben. (Analyse vom 30.07.2020)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,479 EUR -4,35% (30.07.2020, 14:06)