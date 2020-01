Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,252 EUR +3,49% (30.01.2020, 13:54)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,263 EUR +3,46% (30.01.2020, 14:09)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,77 USD +0,23% (29.01.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe im vergangenen Jahr mit 5,70 Milliarden Euro einen Megaverlust eingefahren. Analysten hätten im Schnitt nur 5,40 Milliarden Euro erwartet. Nach anfänglichen Kursverlusten sei die Aktie heute wieder ins Plus gedreht.In den vergangenen fünf Jahren habe die Deutsche Bank immer Verluste eingefahren, kumuliert 15 Milliarden Euro. Anleger würden jetzt anscheinend darauf setzen, dass es nur besser werden könne. Der hohe Verlust im letzten Jahr liege hauptsächlich an Restrukturierungskosten. Anscheinend habe die Deutsche Bank 2019 den Großteil bereits gebucht. Darauf deute die Aussage der Bank hin, dass mittlerweile 70 Prozent der insgesamt erwarteten umbaubedingten Belastungen verarbeitet seien.Die Kernbank habe einen Vorsteuerverlust von 437 Millionen Euro im vierten Quartal verzeichnet. Es sei der erste Zeitraum nach Bekanntgabe der Umbaumaßnahmen. Ohne Sondereffekte, vor allem aufgrund der Restrukturierung, hätte der Vorsteuergewinn 465 Millionen Euro betragen.Am schnellsten komme die Bank bei den bereinigten Kosten voran. Hier sei mit 21,5 Milliarden Euro das Ziel für 2019 erfüllt worden. Die Analysten hätten mit höheren Kosten gerechnet. Ebenfalls über Ziel sei man beim Personalabbau. Mit aktuell 87.600 Stellen sei die Zielmarke von 90.000 übererfüllt.In der Kernbank schwächele die Privatkundensparte, während es bei der Unternehmerbank keine großen Sprünge gegeben habe. Gut habe die DWS performt. Die Deutsche Bank besitze hier aber nicht mehr 100%, da knapp 20% an die Börse gebracht worden seien. Das Investmentbanking, was ebenfalls überrascht habe, solle verkleinert werden."Der Aktionär" will mehr sehen und rät deshalb Anlegern von einem Einstieg ab, so Fabian Strebin. Trader könnten dagegen kurzfristig einsteigen. (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link