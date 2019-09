Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,899 EUR +1,44% (27.09.2019, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,933 EUR +2,11% (27.09.2019, 15:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,54 USD +1,62% (27.09.2019, 15:32)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank lege am Freitag rund zwei Prozent zu und zähle damit im freundlichen Gesamtmarkt zu den größten DAX-Gewinnern. Der Commerzbank-Aktie gelinge nach schwachem Handelsstart sogar der Turnaround ins Plus - trotz gesenkter Jahresprognose.Die Streichung der bisherigen Ertragsziele für das laufende Jahr habe die Commerzbank-Aktionäre der am Freitag nur kurz irritiert: Nach anfänglichen Verluste von über zwei Prozent sei der Titel inzwischen in die Gewinnzone zurückgekehrt und notiere am Nachmittag rund 0,7 Prozent höher.Zuvor habe der Vorstand auch das Strategie-Update "Commerzbank 5.0" präsentiert, das u.a. weitere Stellenstreichungen, Filialschließungen und IT-Investitionen vorsehe. Mit dem geplanten Umbau wolle Vorstandschef Zielke die Commerzbank nicht nur hinsichtlich des anhaltenden Niedrigzinsumfelds "wetterfest" machen, sondern auch für die erwartete Branchenkonsolidierung rüsten.Auch die Deutsche Bank habe am Donnerstag Preisänderungen in Aussicht gestellt, Strafzinsen für normale Sparer aber eine Absage erteilt. Zuvor habe Vorstandschef Christian Sewing seine Kritik an der Geldpolitik der EZB erneuert.Auch wenn die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank vor dem Wochenende noch einmal den Vorwärtsgang einlegen würden, stehe auf Wochensicht ein Minus von 5,2 bzw. 6,1 Prozent an der Kurstafel.Beide Geldhäuser hätten nun auf mittlere Sicht teils massive Restrukturierungen vor der Brust. DER AKTIONÄR bleibe skeptisch, ob und wann dieser Aufwand wieder für steigende Profite und Aktienkurse sorgen könne.Die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank bleiben daher bis auf Weiteres auf der Watchlist, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2019)