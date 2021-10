Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

WKN Deutsche Bank-Aktie:

Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.10.2021/ac/a/d)







Die Deutsche Bank-Aktie seien seit Monaten seitwärts gependelts,doch nun sei der Ausbruch über die 11-Euro-Marke geglückt. Ende des Monats warte der Frankfurter Finanzkonzern zudem mit den Q3-Zahlen auf. Für Spannung dürften auch die Ergebnisse der US-Konkurrenten sorgen, die bereits nächste Woche berichten. Mittlerweile würden die Analysten der Deutschen Bank auch wieder eine höhere Ertragskraft zutrauen, denn steigende Anleiherenditen würden Rückenwind geben.Bei der Deutschen Bank werde im Investmentbanking ein Rückgang erwartet. Finanzchef James von Moltke habe vor wenigen Wochen ein Minus von 10% für das dritte Quartal in Aussicht gestellt. Viele Experten hätten deutlich stärkere Verluste erwartet. Der Vorsteuergewinn für das abgelaufene Quartal werde vom Konsens auf 503 Mio. Euro taxiert, im Vorjahreszeitraum seien es 482 Mio. Euro gewesen. Die gestiegenen Gewinnprognosen der Analysten würden zu einem erwarteten 22er-KGV von nur 8 und somit zu einer Unterbewertung gegenüber der Peergroup (10) führen. In den letzten zehn Jahren seien die Aktien der Deutschen Bank mit Schnitt mit 19 bewertet worden.In den vergangenen Tagen sollten die Papiere auch von der Banken-Rally, die durch die wieder erwachte Zinsfantasie ausgelöst worden, profitiert haben. Höhere Zinsen seien genau der Hebel, den das Privatkundengeschäft seit Jahren brauche. Würden die Zinsen um 1% steigen, dann sollte die Deutsche Bank im ersten Jahr 800 Mio. Euro mehr Nettozinseinkommen einfahren. Im zweiten Jahr könnten es bereits 1,4 Mrd. Euro sein. Das gehe aus der Präsentation zu den letzten Quartalszahlen hervor.