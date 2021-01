Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Etwas in den Hintergrund geraten sei, dass sich der DAX-Konzern noch immer in einer Sanierung befinde. Deshalb habe es vergangenes Jahr mehr als ambitioniert angemutet, als das Management verkündet habe, man wolle trotz der Corona-Pandemie einen Gewinn vor Steuer erzielen. Nun würden sogar die Analysten davon ausgehen, dass nicht nur dieses Ziel erreicht worden sei. An anderer Front gebe es dagegen wieder Ärger.Die Deutsche Bank veröffentliche auf ihrer Homepage regelmäßig die Schätzungen von Analysten, die die Bank selbst befragt habe. Die Experten würden im Schnitt für das Gesamtjahr 2020 nicht nur einen Vorsteuer-Gewinn, sondern sogar einen Nettogewinn erwarten. Unter dem Strich solle die Bank nach der Zahlung von Zinsen auf Nachranganleihen 84,0 Mio. Euro verdient haben. Das wäre der erste Gewinn seit 2014 aus dem eigentlichen Geschäft.Bemerkenswert daran sei, dass die Analysten noch im Oktober von einer halben Milliarde Miese ausgegangen seien. Wie nicht anders zu erwarten, habe die Investmentbanking-Sparte den größten Anteil an den Gewinnschätzungen. Nach einem Vorsteuergewinn von 2,60 Mrd. Euro bis zum dritten Quartal, sollten nun laut den Schätzungen weitere 400 Mio. Euro dazugekommen sein. Klarheit hätten Anleger am 4. Februar, wenn die Gesamtjahreszahlen 2020 publiziert würden.Es sei allerdings auch das Investmentbanking, das nun wieder negative Schlagzeilen mache. Zwar gehe es anscheinend aktuell erst um eine interne Untersuchung der Bank selbst. Diese fuße aber auf Kundenbeschwerden. Das berichte die "Financial Times". So sollten Mitarbeiter im Investmentbanking Produkte an Kunden verkauft haben, die für diese aufgrund ihrer Risikoeinstufung nicht geeignet gewesen sein könnten. An möglichen Gewinnen sollten die Deutsch-Banker dann mitverdient haben.Anleger bleiben bei der Deutsche Bank-Aktie dabei, sehen aber von einem Neueinstieg ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link