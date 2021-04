Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Morgen präsentiere die Deutsche Bank ihre mit Spannung erwarteten Quartalszahlen. Die Konkurrenten an der Wall Street hätten bereits ihre Bücher geöffnet und die Erwartungen mehr als übertroffen. Auch einige europäische Wettbewerber hätten bereits überzeugen können. Für die Deutsche Bank stehe viel auf dem Spiel.Laut dem Analystenkonsens dürfte auch bei der Deutschen von Januar bis März die Kasse geklingelt haben. Vor Steuern werde annährend eine Milliarde Gewinn erwartet. Unter dem Strich könnten es noch mehr als 700 Millionen Euro sein. Das wäre vor Steuern so viel wie im gesamten Jahr 2020. Im Fokus stünden dabei die Geschäfte in der Handelssparte und mit IPOs.Denn rund 1,40 Milliarden Euro habe die Bank vor Steuern im Investmentbanking verdient, würden Experten schätzen. Dort hätten auch die US-Großbanken brilliert. Getragen werde der Boom von steigenden Börsen und einer großen Emissionswelle bei Aktien und Anleihen. Ein Teil der Erlöse bei der Deutschen Bank dürfte nicht zyklisch sein, das Finanzinstitut könnte nach mehreren Jahren wieder Marktanteile zurückgewonnen haben.Abgesehen von der Vermögensverwaltung mit der DWS Group laufe es in den anderen Sparten aber nicht so blendend. Die Privatkundensparte und das Geschäft mit Firmenkunden würden seit Jahren unter den Niedrigzinsen und dem harten Wettbewerb in Deutschland leiden. Im Firmenkundengeschäft werde vor Steuern ein Gewinn von 182 Millionen Euro und bei Privatkunden einer von 152 Millionen Euro erwartet. Eigentlich sollten diese Segmente den Großteil der Gewinne der neuen Kernbank liefern. Nun sei es wieder das Investmentbanking.Die Notierung habe die GD100 bei 9,66 Euro erfolgreich getestet und die Marke von 10,00 Euro wieder bezwungen. Das nächste Ziel sei nun die GD50 bei 10,23 Euro und der Abwärtstrend bei 10,41 Euro.Mutige kaufen vor Zahlen noch zu, denn das Ergebnis im Investmentbanking könnte noch besser als gedacht ausfallen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Alle anderen sollten dabei bleiben. (Analyse vom 27.04.2021)Mit Material von dpa-AFX