Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,476 EUR -1,56% (04.03.2021, 09:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,568 EUR -1,29% (04.03.2021, 09:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,83 USD +1,58% (03.03.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe im Februar fast 30 Prozent zugelegt und was mache der Großteil der Analysten? Die Experten würden an der Seitenlinie verharren und weiter skeptisch bleiben. Das sei das, was sich aus den direkten Empfehlungen des Konsens hervorgehe. Die Schätzungen für die Ertragslage der Bank hätten die Analysten seit Januar aber deutlich nach oben angepasst. Ein Schönheitsfleck bleibe indes.Die Deutsche Bank habe Anfang Februar ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgestellt. Klar, dass nach einer Veröffentlichung die Schätzungen nach oben oder unten angepasst würden. Bei dem Finanzinstitut seien die Experten für das laufende Jahr optimistischer geworden. Am 26.1. habe der Konsens der von der Bank selbst befragten Experten mit einem Nettogewinn von 685 Millionen Euro für 2021 gerechnet. Am vergangenen Dienstag seien es dann 849 Millionen Euro gewesen.Dabei hätten die Analysten vor allem ihre Gewinnaussichten für die Investmentbanking-Sparte erhöht. Der Vorsteuergewinn solle im laufenden Jahr dort nun von 1,84 auf 2,21 Milliarden Euro steigen. In der Privatkundenbank könnten mit 638 Millionen Euro vor Steuern 93 Millionen Euro mehr anfallen und das Asset Management dürfte laut Schätzungen mit 652 Millionen Euro brutto 63 Millionen mehr einfahren. Die Corporate Bank verliere nach den neuesten Berechnungen dagegen weiter an Boden.Das Stimmungsbild zeige, dass die Analysten mehrheitlich weiter davon ausgehen würden, dass hauptsächlich das Investmentbanking bei dem Geldhaus floriere. Niedrige Zinsen und höhere Rückstellungen könnten dagegen das Firmenkundengeschäft belasten. Insgesamt würden im Schnitt 4,4 Prozent Eigenkapitalrendite erwartet, was weniger als die von der Deutschen Bank ausgegebenen acht Prozent seien. Trotzdem würden die Experten glauben, dass eine Dividende von 22 Cent im nächsten Jahr ausgeschüttet werde.Anleger greifen weiter zu und setzen auf eine Beschleunigung der Aufwärtsbewegung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die gestrigen Beschlüsse zu Corona-Lockerungen sollten kurzfristig weiter beflügeln. (Analyse vom 04.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link