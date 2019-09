XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,943 EUR +0,48% (25.09.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,929 EUR +0,87% (25.09.2019, 18:09)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,59 USD +0,13% (24.09.2019, 17:56)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Danske Bank würden die Ermittler auch die Deutsche Bank ins Visier nehmen. Laut Medienberichten hätten insgesamt ein Dutzend Beamte der Frankfurter Staatsanwaltschaft und des Bundeskriminalamts (BKA) seit Dienstagvormittag in der Zentrale der Deutschen Bank nach Beweisen gesucht, die den Verdacht einer Beihilfe zur Geldwäsche erhärten könnten.Konkret gehe es nach Angaben der Staatsanwaltschaft um eine zweistellige Zahl von Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 12,5 Mio. Euro. In diesen Fällen würden die Strafverfolger dem Verdacht nachgehen, dass die Deutsche Bank eine Geldwäscheverdachtsanzeige nicht rechtzeitig erstattet habe oder Transaktionen sogar hätte stoppen müssen. Im Verhältnis zur Gesamtsumme, die beim Danske-Bank-Skandal im Feuer stehe, seien das jedoch Peanuts. Die estnische Filiale der Bank stehe im Verdacht, zwischen 2007 und 2015 bis zu 200 Mrd. USD gewaschen und in die USA überwiesen zu haben.Durch die Ermittlungen in Deutschland steige die Wahrscheinlichkeit, dass auch die US-Behörden die Rolle der Deutschen Bank im Danske-Bank-Skandal genauer unter die Lupe nehmen würden. Bei nachgewiesenem Fehlverhalten würden dann weitere empfindliche Strafen drohen. Zudem sei es für die Deutsche Bank bereits die zweite Untersuchung wegen Geldwäschevorwürfen innerhalb eines Jahres. Für Ansehen und Vertrauen ins Frankfurter Geldhaus sei das nicht gerade förderlich, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: