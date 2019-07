Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,038 EUR +0,54% (05.07.2019, 14:09)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,81 USD +2,90% (03.07.2019, 19:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Spekulationen über den geplanten Konzernumbau bei der Deutschen Bank würden nicht abreißen. Nachdem in den vergangenen Tagen v.a. Stellenstreichungen und deren Finanzierung sowie personelle Änderungen im Top-Management im Fokus gestanden hätten, richte sich der Blick nun auf die künftige Struktur des Frankfurter Geldhauses. Medienberichten zufolge plane Vorstandschef Christian Sewing auch da massive Änderungen.Das deutsche Finanzinstitut wolle die Investmentbank in ihrer bisherigen Form zerschlagen und zudem eine neue Sparte schaffen, in der die Betreuung von Unternehmenskunden gebündelt werde, berichte die "Süddeutsche Zeitung am Freitag" unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Person.Auch wenn aktuell noch vieles ungewiss sei, könnten ein beherztes Anpacken von Sewing & Co die längst überfällige Gegenbewegung bei der Deutsche Bank-Aktie in Gang bringen. Trader könnten schon jetzt einen Fuß in die Tür stellen. Längerfristig orientiere Anleger sollten konkrete Pläne abwarten, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,046 EUR +0,63% (05.07.2019, 13:54)