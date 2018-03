Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.03.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Höhere Boni, höherer Verlust - AktiennewsDeutschlands führende Geschäftsbank ist 2017 noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht als vorab berichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Abstriche beim Gehalt würden ihre Top-Manager deshalb allerdings nicht zu fürchten brauchen - im Gegenteil.Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bleibe ihren führenden Mitarbeitern gegenüber großzügig: Ihnen winke für 2017 wieder ein milliardenschwerer Bonustopf - und das, obwohl der Bankriese das vergangene Geschäftsjahr erneut im roten Bereich beendet habe und der Jahresverlust auch noch höher ausgefallen sei als vorab berichtet.Wie aus dem am Freitag veröffentlichten und testierten Zahlenwerk hervorgehe, betrage die Gesamtsumme der variablen Vergütung für die rund 97.500 Mitarbeiter des Konzerns 2,27 Milliarden Euro. Für 2016 habe die Bank lediglich 546 Millionen Euro an Boni ausgeschüttet. Vor allem die traditionell gut bezahlten Investmentbanker, bei denen etwa die Hälfte der Gelder lande, sollten sich für wieder deutlich steigende Erfolgsprämien eingesetzt haben, berichte das "Manager Magazin" auf seiner Onlineseite. Der Vorstand indes verzichte komplett auf Boni.Rund 240 Millionen Euro mehr MieseWie der Jahresabschluss zeige, sei die Deutsche Bank 2017 noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht als zunächst angenommen. Im testierten Geschäftsbericht weise der Frankfurter DAX-Konzern 735 Millionen Euro Verlust aus. Anfang Februar sei auf Basis vorläufiger Zahlen noch von einem Verlust von 497 Millionen Euro die Rede gewesen. Als Ursache für die Differenz würden Steueransprüche in Großbritannien genannt, die erst in der Zwischenzeit berücksichtigt worden seien.Immerhin: Vor Steuern habe das Institut im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Euro verdient nach einem Verlust von 810 Millionen Euro im Vorjahr und mehr als 6 Milliarden Euro 2015. Und die von Branchenanalysten vielbeachtete Aufwand-Ertrags-Quote habe sich 2017 gegenüber dem Vorjahr um knapp 5 Prozentpunkte auf 93,4 Prozent verbessert.