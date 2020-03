Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,356 EUR +1,81% (18.03.2020, 09:41)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,246 EUR +1,92% (18.03.2020, 09:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,79 USD +5,66% (17.03.2020, 23:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.US-Präsident Donald Trump bange in den USA um seine Wiederwahl und auch ansonsten sei ihm jedes Mittel recht. Um die Wirtschaft vor einer Rezession zu bewahren, greife er jetzt im Rahmen eines großangelegten Konjunkturpaketes zu einem ungewöhnlichen Instrument: Er lasse Geld regnen.Für die Banken sei tendenziell alles gut, was die Wirtschaft ankurbele. Kreditraten könnten so weitergezahlt werden, denn die Menschen würden nicht alles ausgeben. Ein Teil werde auch gespart. In der Eurozone wäre Helikopter-Geld schwierig, da viele Staaten überschuldet seien. Die EZB könnte den Ländern aber auch das Geld für die Checks überweisen. Da es im Gegensatz zu den USA viele Entscheidungsträger aus verschiedenen Ländern bei der EZB gebe, wäre das auch kompliziert, aber je nach Verlauf der Krise nicht auszuschließen.Wieso sollte nicht ein Teil des Geldes für Aktien ausgegeben werden? Auch das könnte Bankaktien stützen, wenn der Gesamtmarkt nach oben ziehe. Denkbar seien auch Aktienkäufe der EZB, was die Bank of Japan schon länger mache, oder der gezielte Aufkauf von Bankanleihen. Derzeit stelle die Notenbank den Eurozone-Banken schon unbegrenzt Liquidität über kurz- und langlaufende Kredite zur Verfügung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: