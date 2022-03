Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Monaten würden mehrere Aufsichtsbehörden prüfen, ob die Deutsche Bank-Tochter DWS ihre nachhaltigen Investments deutlich positiver dargestellt habe, als es der Realität entspreche. Nun sehe das US-Justizministerium in diesem Kontext ein erneutes Fehlverhalten, und zwar beim Mutterkonzern.Wie Bloomberg berichte, solle die Deutsche Bank nämlich gegen Vereinbarungen mit der US-Justiz verstoßen haben, weil sie zu spät über die Greenwashing-Vorwürfe gegen ihre Fondstochter DWS Group berichtet habe. Dieser Ansicht sei laut Geschäftsbericht der Bank jedenfalls das US-Justizministerium (DOJ).In dem "deferred prosecution agreement" (DPA) mit dem DOJ sei ein Verfahren gegen die Deutsche Bank gegen gewisse Auflagen beigelegt worden, darunter auch Informationspflichten. Das DOJ habe nun festgestellt, "dass die Bank ihre Berichtspflichten verletzt habe, indem das Geldhaus bestimmte Information (zu den nachhaltigen Anlagen, Anm. d. Red.) zu spät gemeldet habe".Bank und DOJ hätten deshalb vereinbart, dass eine "Überwachung durch einen unabhängigen Prüfer (Monitor) ausgeweitet und den Bedingungen eines früher abgeschlossenen DPA bis Ende Februar 2023 entsprochen wird, um dem Monitor zu ermöglichen, die Umsetzung entsprechender interner Kontrollen zu zertifizieren", so die Deutsche Bank.Ob an den Greenwashing-Vorwürfen tatsächlich etwas dran sei, müsse sich zeigen. Entscheidend für den weiteren Kursverlauf sei vielmehr die weitere (kurzfristige) Entwicklung in der Ukraine. Und: Die Ziele, die Konzern-Boss Christian Sewing gestern ausgab, erscheinen in der aktuellen Situation zu ambitioniert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär".Die Aktie ist aktuell keine Empfehlung, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutschen Bank. (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link