Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,052 EUR +0,43% (10.06.2021, 12:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,048 EUR +0,25% (10.06.2021, 12:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,60 USD -2,14% (09.06.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Sparer könnten zu viel gezahlte Kontogebühren zurückverlangen. Das habe der Bundesgerichtshof im April entschieden. Konkret gehe es um höhere Kosten, denen viele Kunden jahrelang nicht widersprochen hatten. Betroffen davon sei auch die Deutsche Bank, die nun für das zweite Quartal Rückstellungen bilden müsse. Das Urteil drücke auch auf die Erträge, die Aktie gebe nach.Der Bundesgerichtshof habe jüngst entschieden, dass Banken bei Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die Zustimmung ihrer Kunden einholen müssten. Die vorausgesetzte stillschweigende Zustimmung benachteilige Kunden unangemessen. Viele Kunden könnten nun einen Teil der zu viel gezahlten Gebühren aus der Vergangenheit zurückfordern - laut Stiftung Warentest rückwirkend bis zum 1. Januar 2018.Nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin könnte das Urteil die Banken in Deutschland teuer zu stehen kommen. Im schlimmsten Fall könnte die Entscheidung Institute geschätzt bis zur Hälfte des Jahresüberschusses kosten, habe der oberste Bankenaufseher und kommissarische Bafin-Präsident Raimund Röseler im Mai gesagt.Die Deutsche Bank rechne nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs zu Gebührenänderungen bereits in diesem Jahr mit Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe. Die Bank werde wegen der Entscheidung gegen die konzerneigene Postbank im zweiten Quartal voraussichtlich 100 Millionen Euro zurückstellen, habe Finanzvorstand James von Moltke am Donnerstag bei einer Konferenz der US-Investmentbank Goldman Sachs gesagt. Zudem dürften die Erträge des Konzerns infolge des Urteils im zweiten und dritten Quartal um etwa 100 Millionen Euro niedriger ausfallen.Die Aktie habe in den letzten Tagen einen Rücksetzer hinnehmen müssen und sei unter 12,00 Euro gesunken. Allerdings dürfte das für Anleger ein guter Einstiegskurs sein. Denn die Rahmenbedingungen würden unter dem Strich mit steigenden Zinsen und einem florierenden Investmentbanking günstig bleiben.Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2021)Mit Material von dpa-AFX