6,928 EUR -1,03% (21.12.2018, 12:51)



6,941 EUR -0,93% (21.12.2018, 14:05)



8,06 USD (20.12.2018)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe in den letzten Monaten vor allem mit negativen Meldungen Schlagzeilen gemacht. Kurz vor dem Jahresende gebe es zur Abwechslung ausnahmsweise gute Nachrichten, nämlich aus den USA: Dort hätten die Aufsichtsbehörden die Notfallpläne der Bank abgesegnet. Dem Titel liefere dies jedoch keine positiven Impulse.FED und die Einlagensicherung FDIC hätten die Pläne der Deutschen Bank zur Abwicklung im Krisenfall trotz einiger Mängel abgesegnet. Das Institut habe "bedeutsame Verbesserungen" gegenüber dem 2015 eingereichten Plan gemacht, hätten die Aufseher erklärt.Das Geldhaus habe noch Defizite bei den Strukturen für den Ernstfall, die eine rasche Bestätigung über ausreichend Kapital für die US-Geschäfte sicherstellen sollten. Hier solle das Geldhaus nachschärfen. Von konkreten Auflagen hätten die Aufseher abgesehen, würden im Juli 2020 aber prüfen wollen, ob die Deutsche Bank die Schwachstelle ausreichend angegangen habe. Auch die Notfallpläne von Barclays, Credit Suisse und UBS hätten von den Aufsehern grünes Licht erhalten.Die Deutsche Bank habe die Entscheidung der Regulierer begrüßt. "Das Ergebnis belegt, dass wir gut dabei vorangekommen sind, unser US-Geschäft so zu vereinfachen, dass es auch leichter abzuwickeln wäre", habe ein Sprecher der Bank erklärt. Zugleich habe das Institut gelobt, sich mit den Schwachstellen zu befassen, die von den Regulierern aufgedeckt worden seien.Zumindest in Sachen Notfallvorsorge habe die Deutsche Bank nun fürs erste Ruhe vor den US-Behörden. In Anbetracht offener und drohender Rechtsstreitigkeiten sowie operativer Probleme liefere das der Aktie am Freitag jedoch keine spürbaren Impulse. Nachdem der Kurs am Donnerstag erstmals unter die Marke von sieben Euro gefallen sei und bei 6,99 Euro einen neuen Tiefststand markiert habe, trete er am Vormittag kaum verändert auf der Stelle.Ein Kauf der Deutsche Bank-Aktie drängt sich vor diesem Hintergrund nicht auf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link