XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,168 EUR -0,79% (26.03.2019, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,175 EUR -0,88% (26.03.2019, 13:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,17 USD -0,49% (25.03.2019, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei den Überlegungen, sich mit der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zusammenzuschließen, drohe der Deutschen Bank weiterer Gegenwind. Wie Bloomberg unter Berufung auf mehrere Insider berichte, sträube sich auch Großaktionär Katar gegen das umstrittene Vorhaben. Dort befürchte man offenbar eine weitere Kapitalerhöhung.Die Investoren aus dem Emirat würden fürchten, dass ihr aktuell rund 6%-iger Anteil verwässert werden könnte, falls die Deutsche Bank im Zuge der Fusion neues Kapital aufnehmen müsse, heiße es in dem Bericht. Ehe Unterstützung für einen möglichen Deal zugesichert werden könne, wolle man daher gerne über weitere Zugeständnisse verhandeln.Analysten würden bei einer möglichen Fusion von einem enormen Kapitalbedarf ausgehen, u.a. für den umfangreichen Personalabbau und Wertberichtigungen in den Bilanzen. Bereits in der Vorwoche habe sich Blackrock-Vize Philipp Hildebrand kritisch zum Thema Bankenfusionen geäußert. Der Vermögensverwalter sei sowohl an der Deutschen Bank (4,9%), als auch an der Commerzbank (4,0%) beteiligt. Auch viele Finanzexperten sowie die Arbeitnehmervertreter würden als Gegner einer möglichen Fusion gelten. Rückendeckung habe es im Februar derweil von Großaktionär Cerberus gegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: