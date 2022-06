Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die EZB starte wie erwartet im Juli die Zinswende. Das dürfte Banken zukünftig höhere Zinserträge bescheren. Gleichzeitig hätten die kontinentalen Währungshüter ihre Inflationsprognose erhöht und ihre Annahmen für das Wirtschaftswachstum gesenkt. Für die Deutsche Bank sei Goldman Sachs jedenfalls überaus optimistisch.Die US-Investmentbank habe das Rating für die Deutsche Bank-Aktie nach einer hausinternen Branchenkonferenz auf "buy" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte der Titel noch rund 94 Prozent Luft nach oben.Die Bank habe im ersten Quartal ein starkes Ertragswachstum demonstriert, und das Management erwarte für das zweite Jahresviertel ähnliche Wachstumsraten, habe Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Zudem habe die Bank Effizienzinitiativen implementiert, um den Kostendruck auszugleichen.Die Deutsche Bank-Aktie verliere am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt mehr als ein Prozent und notiere mit 9,86 Euro unter der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 8,10 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link