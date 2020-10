XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG unter die Lupe.

In der Vergangenheit hätten bei der Deutschen Bank immer neue Rechtsstreitigkeiten für Ärger und Verunsicherung bei den Anlegern gesorgt. In den letzten Jahren sei etwas mehr Ruhe eingekehrt, bis dann die Bombe geplatzt sei: Verdacht der Beihilfe im wohl größten Geldwäscheskandal der letzten Jahrzehnte. Nun sei die Bank aber zumindest in Deutschland aus dem Schneider.

Das gegen die Bank geführte Verfahren im Rahmen des Geldwäscheskandals bei der Danske Bank sei eingestellt, so würden verschiedene Medien berichten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt habe der Deutschen Bank im Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen eine Geldbuße über 13,5 Millionen Euro aufgebrummt. Hintergrund für die Geldbuße seien zu spät abgegebene Geldwäsche-Verdachtsanzeigen bei der Danske Bank. Die Deutsche Bank sei für das dänische Geldhaus von 2007 bis 2015 als Korrespondenzbank tätig gewesen.

"Mit dem Verfahrensabschluss ist klar, dass es keine strafrechtlichen Verfehlungen seitens der Deutschen Bank oder ihrer Mitarbeiter gab", habe Deutsche Bank-Rechtsvorstand Stefan Simon gesagt. Der zwischenzeitlich erhobene Vorwurf der Beihilfe zur Geldwäsche sei damit ausgeräumt. Die Deutsche Bank habe bereits im Oktober 2015 ihre Beziehung als Korrespondenzbank zur Danske Bank Estland beendet.

Die Deutsche Bank mache somit weiter Boden gut, was die Rechtsrisiken angehe. Die Anzahl der Mitarbeiter in der Abteilung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität sei seit 2015 verdreifacht worden. Das zeigt, dass man das Thema sehr ernst nimmt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2020)