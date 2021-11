Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Geldhaus sehne sich wie viele andere Finanzhäuser nach deutlich höheren Zins-Erträgen. Nun könnte es zu ein wenig Bewegung - zumindest perspektivisch - an der Zinsfront kommen. EZB-Vertreter hätten durchblicken lassen, dass man die Inflation nicht wie bisher stets betont als "vorübergehend" ansehe.Zwar habe EZB-Direktor Fabio Panetta am Mittwoch in Paris gesagt, dass nicht überstürzt auf die deutlich erhöhte Teuerung reagiert werden dürfe. Eine verfrühte geldpolitische Straffung drohe, die Wirtschaft im Euroraum zu beschädigen und die Nachfrage zu belasten, so der italienische Ökonom.Diese Aussagen stünden im Gegensatz zu der Einschätzung von zwei anderen EZB-Direktoriumsmitgliedern. Isabel Schnabel und EZB-Vize-Chef Luis de Guindos hätten sich jüngst skeptischer zur Inflation geäußert. "Es scheint, dass sich im EZB-Rat aktuell die Einschätzung zu den Inflationsrisiken in der Eurozone ändert", habe es dazu von der DekaBank geheißen. Bisher erkläre die EZB die hohe Teuerung überwiegend mit Corona-Sondereffekten, die im Laufe des kommenden Jahres zumeist auslaufen sollten.Für die Deutsche Bank wären höhere Zinsen in jedem Fall hilfreich. Laut Berechnungen des deutschen Branchenprimus würde das Nettozinseinkommen um 700 Millionen Euro im ersten Jahr steigen, wenn die Zinsen um ein Prozent erhöht würden.Diese frische Zins-Fantasie tue dem Finanztitel gut. Zudem habe sich das Chartbild wieder aufgehellt, da die Deutsche Bank-Aktie sowohl über dem GD200 als auch weder über GD50 notiere.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt weiter dabei, so Carsten Kaletta. Das Kursziel des AKTIONÄR für die Deutsche Bank-Aktie laute 15,00 Euro. (Analyse vom 24.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link