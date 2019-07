Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,332 EUR +4,71% (05.07.2019, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,37 EUR +5,30% (05.07.2019, 15:54)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,225 USD +5,31% (05.07.2019, 15:39)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Plötzlich gehe es ganz schnell: Noch vor der mit Spannung erwarteten Aufsichtsratssitzung am Sonntag (7. Juli) melde die Deutsche Bank erste Konsequenzen ihres geplanten Umbaus. Demnach werde Garth Ritchie, Leiter der Investmentbank und Vize-Vorstandschef, noch in diesem Monat aus seinen Ämtern ausscheiden. Ein Vorbote dessen, was noch komme?Wie die Deutsche Bank am Freitag mitgeteilt habe, werde Ritchie das Institut zum 31. Juli in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Ab diesem Zeitpunkt werde Vorstandschef Christian Sewing selbst die Leitung der Unternehmens- und Investmentbank übernehmen. Bis Ende November solle ihm Ritchie dabei noch beratend zur Seite stehen.Hintergrund für den Abgang des Investmentbank-Chefs dürfte der bevorstehende Umbau der Großbank sein. Seit geraumer Zeit werde spekuliert, dass dabei vor allem das Handelsgeschäft deutlich geschrumpft werden solle. Laut einem aktuellen Medienbericht könnte die Sparte zerschlagen und Teile davon in eine neue Unternehmensbank integriert werden.Über einen bevorstehenden Weggang mehrerer Vorstände sei in den letzten Tagen und Wochen bereits gemunkelt worden, im Fall von Ritchie sei es nun offiziell. Weitere Details zur geplanten Umstrukturierung könnten im Zuge der Aufsichtsratssitzung am Sonntag bekannt gegeben werden.Trader setzen mit einer ersten Position auf Impulse durch weitere Ankündigungen in den nächsten Tagen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link