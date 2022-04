Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,318 EUR +1,29% (21.04.2022, 11:06)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,304 EUR +0,77% (21.04.2022, 10:52)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,09 USD +1,34% (20.04.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In den letzten Monaten sei es ruhig geworden um die Sanierung der Deutschen Bank. So seien mit der Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine andere Themen im Vordergrund gestanden. Nun gebe es von der Tochter Postbank eine wegweisende Meldung, die auch die Aktie beflügeln könnte. Diese habe zuletzt Boden gutgemacht.Die Postbank gehöre schon länger zur Deutschen Bank, im Rahmen der aktuell laufenden Sanierung sollten jedoch die Produkte teilweise angeglichen werden und v.a. Filialen schließen. Die Kosten wolle das Management aber auch mit andere Maßnahmen senken.So werde die IT der Postbank in die der Mutter integriert und eigene Systeme schrittweise abgeschaltet. Laut einer Mitteilung der Deutschen Bank von gestern heiße es, dass man "den ersten Schritt" der großangelegten Umstellung der IT-Systeme abgeschlossen habe. Bereits vor einem Monat habe das Geldhaus mitgeteilt, durch die Konsolidierung der IT im Konzern jährlich rund 300 Mio. Euro einsparen zu wollen.Gestern habe der Kurs im freundlichen Marktumfeld zulegen können. Die Notierung stehe nun kurz vor der wichtigen 200-Tage-Linie. Gelinge dort ein nachhaltiger Ausbruch, wäre das sehr bullish zu werten, es würde ein neues Kaufsignal erzeugt. Bei 11,65 Euro käme mit der 50-Tage-Linie der nächste größere Widerstand in Sicht. Mutige Anleger könnten zugreifen und einen Stopp bei 8,10 Euro setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: