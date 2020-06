Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die gute Nachricht sei: Alle 33 getesteten Banken hätten den jüngsten Stresstest der US-Notenbank bestanden. Die schlechte: Eine Analyse der möglichen Belastungen durch die Corona-Krise habe Risiken offengelegt, weshalb die Institute vorerst dazu verdonnert seien, Gewinnausschüttungen durch Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen zu unterlassen. Die Kurse der Großbanken würden fallen.Zwar habe FED-Vize Randal Quarles die Geldhäuser als "ein Quell der Stärke" während der Corona-Krise gelobt, doch wegen der Gefahr großer Kreditausfälle wolle die FED auf Nummer sicher gehen. Darum seien Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe mindestens bis Ende September tabu.Auch für die Deutsche Bank könnten die Vorschriften der FED indirekt Konsequenzen haben. Anders als bei den US-Rivalen würden bei den Töchtern ausländischer Geldhäuser zwar nicht die Dividenden und Aktienrückkäufe von der Zustimmung der FED abhängen, dafür jedoch die Gewinnausschüttungen an die jeweilige Konzernmutter.Für die US-Tochter der Deutschen Bank sei der Stresstest ebenfalls positiv verlaufen. Sie habe bestanden. "Im zweiten Jahr in Folge hatte unsere wichtigste Aufsichtsbehörde in den USA weder quantitative noch qualitative Einwände gegen die Kapitalplanung" der US-Tochter, hätten die US-Chefin des größten deutschen Geldhauses, Christiana Riley, und Konzernchef Christian Sewing in einem Memo an die Mitarbeiter hescrieben."Der Aktionär" habe bei der Deutschen Bank vor Wochen zum Einstieg geraten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.