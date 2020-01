Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Personalkarussell bei der Deutschen Bank drehe sich weiter. Nachdem man für Anfang des Jahres mit dem ehemaligen Chef der deutschen Sporthilfe, Michael Ilgner, für Personalfragen im Vorstand verpflichtet habe, habe man diese Woche mit Andre Bajorat einen Fintech-Insider gewonnen. Doch das sei noch nicht alles: Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel solle in den Aufsichtsrat einziehen.Er übernehme den Platz von Jürg Zeltner. Die Bank habe im vergangenen August zunächst den früheren UBS-Vorstand in den Aufsichtsrat geholt, der zugleich Chef des von Katar kontrollierten Geldhauses Quintet Private Bank (früher KBL European Private Bankers) sei. Die Deutsche Bank und KBL seien allerdings Wettbewerber im Geschäft mit ultrareichen Kunden. Die Bankenaufseher hätten daher Interessenkonflikte gesehen und die Personalie untersagt. Die Bank habe im Falle Zeltners aber nicht gewartet, bis es informell grünes Licht seitens der Aufsicht gegeben habe.Das "Handelsblatt" berichte, dass Gabriel gerichtlich bestellt worden sei. Der formelle Zustimmungsprozess beginne erst nach einer gerichtlichen Bestellung. Aus Finanzkreisen heiße es, dass Gabriel das Vertrauen der Großaktionäre aus Katar besitze. In seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident habe Gabriel auch im Aufsichtsrat von Volkswagen gesessen, an dem die katarische Herrscherfamilie ebenfalls Anteile besitze.Der Umbau der Führungsriege gehe weiter bei der Deutschen Bank. Als Nächstes könnte Aufsichtsratschef Paul Achleitner gehen. Sein Vertrag laufe noch bis 2022. Mit Gabriel habe die Deutsche Bank einen Coup gelandet. Das Image gegenüber der Politik könne mit dem Insider aufpoliert werden. Auch das Verhältnis zur Aufsicht sollte sich bessern. Gabriel sei als Bundeswirtschaftsminister im Wechsel Vorsitzender und Vize-Vorsitzender des Verwaltungsrats der staatlichen Förderbank KfW gewesen."Der Aktionär" rät langfristig orientierten Anleger vor den Zahlen von einem Einstieg ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link