Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,218 EUR +1,39% (17.10.2019, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,21 EUR +1,59% (17.10.2019, 11:59)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,84 USD (16.10.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Berichtssaison in den USA zum dritten Quartal habe begonnen. Traditionell gehe es mit den Banken los. Bereits am Dienstag habe die größte US-Bank, J.P. Morgan, mit einem Gewinnplus überrascht. Auch Goldman Sachs habe einen Milliardengewinn gemacht, der allerdings 27 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen habe.Gestern Nachmittag schließlich habe die Bank of America ihr Zahlenwerk veröffentlicht. Aufgrund einer Abschreibung auf ein Joint Venture von zwei Milliarden sei der Gewinn um ein Fünftel auf immer noch stattliche 5,3 Milliarden Dollar eingebrochen. Analysten hätten allerdings mit einem noch stärkeren Einbruch gerechnet. Im Tagesgeschäft sei es unerwartet gut gelaufen, das Volumen der Kredite und Spareinlagen habe zugelegt. Die Aktie sei gestiegen.Die Unterschiede zu Deutscher Bank und Commerzbank könnten nicht größer sein: Die Commerzbank habe nie den Anspruch gehabt, an der Wall Street mitzumischen. Dafür sei sie auch immer zu regional aufgestellt gewesen. Die Deutsche Bank habe früher jedoch einen Platz in der ersten Reihe gewollt. Mittlerweile würden die meisten US-Großbanken in einem Quartal mehr Gewinn erwirtschaften, als die Deutsche Bank im ganzen Jahr.In 2019 werde es wegen dem Umbau des Konzerns einen Verlust geben. Aber insgesamt falle auf, dass die europäischen Banken weit hinter die Konkurrenz aus den USA zurückgefallen seien. Diese hätten ihre Kapitaldecke gestärkt und würden wieder mehr Gewinn als vor der Finanzkrise machen. Im vergangenen Jahr hätten die zehn größten US-Häuser gut zweieinhalb mal soviel wie ihre Wettbewerber in Europa verdient.Die Commerzbank wolle ebenfalls auf dem hart umkämpften deutschen Markt mehr Geschäfte machen. Durch die Negativzinsen werde das zunehmend erschwert. Zudem habe es die Bank in den letzten Jahren nicht geschafft, trotz steigender Neukundenzahlen mehr Erträge zu generieren. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link