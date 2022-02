Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für den DAX-Titel könnte es im neuen Jahr kaum besser laufen. Der Rückenwind durch steigende Zinsen halte an, die Deutsche Bank-Aktie habe gestern ein starkes Kaufsignal geliefert. Nun gelte es, dieses zu verteidigen. Im rauen Umfeld habe sich das Papier 2022 gut behaupten können. Sicher zur Verwunderung vieler Anleger.Bereits 2021 hätten Finanztitel besser als der Gesamtmarkt performt. Im neuen Jahr gelte das besonders für die Deutsche Bank-Aktie. Der Titel habe bereits ordentlich zugelegt und strebe weiter nach oben. Auch die Analysten-Gemeinde passe daher ihre Prognosen immer weiter nach oben an.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für Deutsche Bank von 13,50 auf 15,30 Euro erhöht und das Votum auf "Buy" belassen. Nun gehe es darum unter Beweis zu stellen, dass die Fortschritte nachhaltig und nicht nur temporär seien, habe Analyst Daniele Brupbacher kürzlich veröffentlichen Studie geschrieben. Er rechne mit steigenden Markterwartungen.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe den DAX-Titel von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel von 12,20 auf 15,50 Euro angehoben. "Die Deutsche Bank ist zurück", habe Analyst Nicolas Payen in einer Studie geschrieben. Die Aktie sei wieder ein vertrauenswürdiges und attraktives Investment. Der Ertragsausblick für 2022 stimme optimistisch. Payen glaube an 25 Mrd. Euro und damit mehr als der Konsens von 24,4 Mrd. Euro.Derzeit sehe alles danach aus, als würde 2022 ein positives Jahr für die Deutsche Bank. Das Umfeld mit steigenden Zinsen und einem positiven Konjunkturbild passe, Überraschungen bei den Ausschüttungen könnten weiteren Auftrieb geben.Investierte geben kein Stück aus der Hand, Mutige nutzen das Chartsignal zum Einstieg, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)