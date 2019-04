Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zu meiden.Die Deutsche Bank verhandle seit Wochen mit der Commerzbank über eine Fusion. Details, wie es weitergehe, würden bis spätestens diesen Freitag erwartet, wenn die Deutsche Bank die Q1-Zahlen vorlege. Die Gespräche seien schon weit vorangekommen. Doch die Deutsche Bank verhandle parallel noch mit jemand anderem.Laut der "Financial Times" verhandle die Deutsche Bank mit der UBS über einen Zusammenschluss der Vermögensverwaltungssparten. "Bloomberg" habe Anfang des Monats berichtet, dass die Deutsche Bank mehrere Optionen für die Vermögensverwaltungstochter DWS prüfe. Zusammen kämen die Sparten von Deutscher und UBS auf ein verwaltetes Vermögen von 1,4 Billionen Euro.Die DWS führe schon länger Gespräche mit Konkurrenten, da man weiter wachsen wolle. Größe sei in der Branche alles. Alleine komme der Konzern nur auf ein verwaltetes Vermögen von 662 Milliarden Euro. Platzhirsch BlackRock komme auf 5,22 Billionen Euro.Nach älteren Medienberichten prüfe die DWS verschiedene Optionen wie Joint Ventures und Vertriebspartnerschaften. Insider würden aber auch sagen, dass es nicht um Szenarien gehe, in denen die Deutsche Bank die Kontrolle über die Tochtergesellschaft verlieren würde.Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie meiden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2019)