Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,887 EUR -7,12% (27.03.2020, 15:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

5,918 EUR -6,03% (27.03.2020, 15:19)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,47 USD -5,96% (27.03.2020, 15:04)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Geldhaus stecke mitten im größten Umbau seiner Geschichte. Im Zuge dessen sollten u.a. auch bis zu 18.000 Stellen gestrichen werden. Doch angesichts der enormen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie habe das Institut den Personalabbau nun erst einmal auf Eis gelegt.Um in der derzeitigen Situation "zusätzliche emotionale Belastungen zu vermeiden", werde das Management "vorerst keine weiteren Mitarbeiter persönlich mit Blick auf unseren geplanten Stellenabbau ansprechen", hätten der für den Konzernumbau verantwortliche Vorstand Fabrizio Campelli und der neue Personalchef des größten deutschen Geldhauses, Michael Ilgner, in einem Schreiben an die Mitarbeiter des DAX -Konzerns versichert. "Das gilt solange, bis sich die Lage rund um uns stabilisiert."Bereits laufende Gespräche würden aber fortgesetzt und freiwerdende Stellen auch weiterhin zum größten Teil nicht nachbesetzt, habe ein Sprecher mitgeteilt. Denn trotz der Pause beim Personalabbau halte das Institut weiterhin an den Transformations- und Kostenzielen fest.Neben einer möglichen Verzögerung bei der Restrukturierung spüre der DAX-Konzern die Viruskrise auch im operativen Geschäft: Fast die Hälfte der Filialen seien momentan geschlossen. Für die Belegschaft dort sowie in einigen weiteren Bereichen ziehe die Großbank sogar Kurzarbeit in Erwägung."Auch wir haben unsere Prozesse deutlich vereinfacht und konnten schon in den ersten Stunden Kreditzusagen geben", habe Stefan Bender, Leiter der Unternehmensbank Deutschland gesagt. Bei aller Dringlichkeit müssten die Banken aber auch "die Risiken weiter im Blick behalten".Die Deutschen Bank-Aktie habe die Gewinne vom Wochenanfang mittlerweile vollständig abgegeben. Alleine am Freitag gehe es im schwachen Gesamtmarkt wieder um über sieben Prozent abwärts.Anleger sollten bei der Deutsche Bank-Aktie an der Seitenlinie bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2020)