Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weg zu lassen.Die Deutsche Bank leide - vor allem unter dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld. Am gestrigen Mittwoch habe Vorstandschef Christian Sewing deshalb erneut die lockere Geldpolitik der EZB gescholten. Zumindest für die Privatkunden der Großbank gebe es jedoch ausnahmsweise gute Nachrichten.Trotz der Belastungen durch Niedrig- und Strafzinsen wolle die Deutsche Bank auf Strafzinsen für normale Sparer verzichten. Das Geldhaus sei hier sehr vorsichtig, zitiere die Nachrichtenagentur "Reuters" Finanzchef James von Moltke.In anderen Bereichen, etwa bei Kunden mit höheren Einlagen, in der Vermögensverwaltung oder bei Unternehmenskunden, sollten aber sehr wohl nötige und mögliche Preiserhöhungen ausgelotet werden. "Die Fähigkeit der Bankenbranche, Teile ihrer Kundenbasis vor den Auswirkungen negativer Zinsen zu schützen, ist einfach verschwunden", so der Finanzvorstand.Erst am Vortag habe Vorstandschef Sewing bei einer Konferenz in London erneut die Geldpolitik der EZB kritisiert. Vor zwei Wochen habe die Notenbank den Strafzins auf geparkte Gelder von Geschäftsbanken noch einmal erhöht.Ein Blick auf das Chartbild offenbare das ganze Dilemma der Deutschen Bank - seit Jahren gehe es abwärts. Selbst die kurzfristige Gegenbewegung seit Mitte August habe nach rund einem Monat bei 7,75 Euro ihren Höhepunkt erreicht. Seitdem gehe es wieder bergab. Auch am heutigen Donnerstag gehöre die Aktie mit minus 1,3 Prozent zu den größten Verlierern im DAX.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät die Finger von der Deutsche Bank-Aktie weg zu lassen. (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link