Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Verschiedene Analysten hätten sich mittlerweile zu den Q3-Zahlen der Deutschen Bank geäußert. Die Société Générale tanze dabei aus der Reihe.Insgesamt würden 30 Experten laut Bloomberg die Deutsche Bank-Aktie covern. Davon würden wie Brupbacher 12 dabeibleiben und 17 raten zum Verkauf. Bisher habe niemand empfohlen, bei dem Wert zuzugreifen. Bis die Société Générale ihre Meinung geändert habe. Die Deutsche Bank-Aktie sei nach den Q3-Zahlen von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 10 Euro erhöht. Das Frankfurter Finanzinstitut habe beeindruckende Resultate präsentiert, so Analyst Andrew Lim. Er habe hervorgehoben, dass die anhaltende Kostendisziplin Ertragssteigerungen ermöglicht habe. Alles in allem hätten die Zahlen gezeigt, dass die Deutsche Bank dank eigener Anstrengungen auf dem Weg sei, wieder eine "normale Bank" zu werden."Der Aktionär" habe vor wenigen Wochen mutigen Anlegern zum Einstieg geraten. Die Wette auf die Quartalsahlen sei aufgegangen, hier habe die Deutsche Bank die Erwartungen deutlich übertroffen. Ein zweiter Lockdown habe sich damals noch nicht angekündigt. Aber darüber hinaus würden die Übernahmefantasien in der Branche für 2021 bestehen bleiben. Investierte Anlegen sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: