Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,224 EUR -1,02% (09.12.2021, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,408 EUR +0,19% (08.12.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,90 USD +0,86% (08.12.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Jahrelang hätten Rechtsstreitigkeiten auf der Deutschen Bank gelastet und der Aktienkurs habe unter der Angst der Anleger vor hohen Strafen gelitten. Seit Christian Sewing CEO sei, habe man die Situation jedoch besser im Griff. Zumindest schien es bisher so. Denn nun könnte das Frankfurter Finanzinstitut erneut Ärger mit dem US-Justizministerium bekommen - und das ausgerechnet wegen der Nebenbedingungen eines Verfahrens, das schon als abgeschlossen gegolten habe.Im Januar habe die Deutsche Bank mit dem US-Justizministerium einen Vergleich geschlossen. Es sei um den Vorwurf der Bestechung ausländischer Beamter und der Manipulation des Edelmetall-Terminmarktes gegangen. Die Deutsche Bank habe im Rahmen der Vereinbarung mehr als 115 Mio. Euro gezahlt und sich außerdem verpflichtet, neben der Kooperation zukünftiges Fehlverhalten anzuzeigen.Dagegen könnte die Deutsche Bank nun verstoßen haben. Das wolle die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen erfahren haben. Denn die interne Beschwerde der ehemaligen Nachhaltigkeitschefin Desiree Fixler bei der DWS Group hätte womöglich an die Aufsicht gemeldet werden müssen. Bisher stehe jedoch scheinbar noch nicht fest, ob es sich wirklich um einen Verstoß gegen den Vergleich handele und es somit zu weiteren Unannehmlichkeiten für die Deutsche Bank komme.Der GD200 bei 10,96 Euro sei letzte Woche kurzzeitig unterschritten, aber wieder zurückerobert worden. Gefallen sei vorgestern auch der GD50 bei 11,19 Euro. Ob diese Unterstützung heute gehalten werden könne, sei aber nicht sicher. Denn es bleibe aufgrund der Unsicherheit durch die aktuelle Corona-Lage anhaltend volatil. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: