Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,86 EUR +4,52% (16.03.2022, 15:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,872 EUR +5,29% (16.03.2022, 14:50)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,96 USD +5,19% (16.03.2022, 14:51)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe zuletzt nicht nur die psychologisch wichtige 10 Euro-Marke wieder geknackt - das Papier habe sich auch oberhalb davon etablieren können. Auch heute sehe es für den Brancheprimus dank Entspannungssignalen im Ukraine-Krieg gut aus. Eine aktuelle Analystenstimme mahne indes zur Vorsicht.Die Privatbank Berenberg habe das Rating für die Deutsche Bank-Aktie auf "hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Demnach hätte der Titel sein Kurspotenzial ausgereizt.Bei Banken sei angesichts der Risiken bei Rohstoffinvestments und -derivaten Zurückhaltung angebracht, habe Analyst Eoin Mullany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Am stärksten betroffen seien hiervon US-Banken.Die Deutsche Bank-Aktie gewinne am Mittwoch mehr als fünf Prozent auf 10,88 Euro. Rein charttechnisch sei eine Widerstandszone zwischen 10,90 und 11,00 Euro auszumachen. Danach wäre der GD200 (aktuell: 11,22 Euro) das nächste Hindernis.Interessierte Anleger setzen die Deutsche Bank-Aktie auf die Watchlist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link