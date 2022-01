XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.01.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) konsolidierte nach einem Hoch bei 12,56 EUR aus dem Juni 2021 in einem symmetrischen Dreieck, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 4. Januar 2021 sei es zu Ausbruch aus dem Dreieck nach oben gekommen. Am 10. Januar sei die Aktie allerdings am Hoch bei 12,56 EUR gescheitert. In den letzten Tagen hätten Gewinnmitnahmen die Entwicklung bestimmt. Der Wert habe gestern auf der Oberkante des Dreiecks bzw. auf einem kurzfristigen log. 61,8% Retracement bei 11,58 EUR aufgesetzt. Dort habe die Aktie gestern eine Unsicherheitskerze ausgebildet.AusblickDie Aktie der Deutschen Bank notiere an einer entscheidenden Stelle. Hier könnte die Abwärtsbewegung der letzten Tage enden. Ein Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 11,85 EUR wäre ein Hinweis darauf. Dann könnte die Aktie in Richtung 12,56 EUR und später sogar 15,00 und 17,12/17,82 EUR ansteigen. Sollte der Wert aber unter den EMA 50 bei aktuell 11,46 EUR abfallen, müsste kurzfristig mit weiteren Abgaben in Richtung 11,00 EUR und ca. 10,75 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 21.01.2022)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,526 EUR -0,35% (21.01.2022, 09:48)