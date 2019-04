XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,219 EUR -3,48% (26.04.2019, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,266 EUR -3,31% (26.04.2019, 10:50)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,35 USD -1,76% (25.04.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktienexpertin bespreche die nun veröffentlichten Zahlen der Deutsche Bank AG für das 1. Quartal 2019. Sie verweise darauf, dass man beim Gewinn die Markt-Schätzungen klar übertroffen habe.Die Deutsche Bank habe im Berichtszeitraum einen Konzerngewinn nach Steuern von 201 Mio. Euro erwirtschaftet, was einem Zuwachs um 67% im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Der Gewinn vor Steuern habe sich auf 292 Mio. Euro belaufen. Darin seien Bankenabgaben von 604 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2019 enthalten, die im 1. Quartal angefallen seien.Die Erträge hätten 6,4 Mrd. Euro betragen und seien damit 9% niedriger als im Vorjahr gewesen. Bereinigt um Sondereffekte habe sich das Minus auf 5% belaufen. Diese Sondereffekte hätten im 1. Quartal 2019 mit 31 Mio. Euro positiv zu Buche geschlagen, nachdem sie im Vorjahr noch ein Plus von 315 Mio. Euro ausgemacht hätten. Nach dem Einbruch der Erträge im 1. Quartal gehe die Deutsche Bank für das Gesamtjahr von keinen Zuwächsen mehr aus.Investierte Anleger sollen mit einem Stopp bei 6,00 Euro bei der Deutsche Bank-Aktie investiert bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: