XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,357 EUR -0,40% (23.10.2018, 09:54)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,287 EUR -0,80% (23.10.2018, 10:09)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,72 USD -1,83% (22.10.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur von "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zu meiden.Die Deutsche Bank werde am Mittwoch zusammen mit Barclays die Berichtssaison eröffnen und einen ersten Eindruck vermitteln, wie sich europäische Investmentbanken gegenüber ihren US-amerikanischen Kollegen behaupten würden. Analysten würden ein schwieriges Quartal prognostizieren. Allerdings sollten die Erwartungen mittlerweile so gesunken sein, dass zumindest viele negative Überraschungen ausbleiben würden.Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg" würden die Analysten erwarten, dass die Deutsche Bank, die Credit Suisse und die BNP Paribas Rückgänge gegenüber dem Vorjahr melden würden. UBS, Barclays und Société Générale könnten gewachsen sein.Die europäischen Banken würden wahrscheinlich ihren Konkurrenten in den USA folgen und schwächere Ergebnisse beim Handel mit festverzinslichen Wertpapieren ausweisen. Goldman Sachs, die einen Rückgang von 10% gemeldet habe, habe der "geringen Volatilität und der geringeren Aktivität (...) vor allem in Europa" bei ihrem Zinsgeschäft teilweise die Schuld gegeben - ein unheilverkündendes Zeichen für die europäischen Banken. Dem Bericht nach würden einige Analysten zweistellige Rückgänge bei Credit Suisse, Deutsche Bank und BNP und kleinere Rückgänge bei Barclays, UBS und Société Générale erwarten.Die Deutsche Bank-Aktie bleibt weiter der "Aktionär"-Empfehlungsliste fern, so Thomas Bergmann. Die Q3-Zahlen dürften zwar kaum enttäuschen, andererseits werde auch nicht mit einem Kursfeuerwerk nach der Bilanzvorlage gerechnet. (Analyse vom 23.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: