Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,174 EUR -0,12% (17.02.2020, 09:45)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,128 EUR -0,30% (17.02.2020, 10:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,04 USD +0,18% (14.02.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Bonuszahlungen der Deutschen Bank an ihre Mitarbeiter seien seit Jahren ein Aufreger. Die Bank fahre Verluste ein und die Angestellten bekämen trotzdem variable Vergütungen. Auch viele Anleger würden das kritisch sehen. Die EZB als Aufsichtsbehörde der Deutschen Bank sehe dagegen keine Probleme.Für 2019 zahle die Deutsche Bank 1,9 Milliarden Euro Boni an ihre Mitarbeiter, obwohl ein Verlust von 5,7 Milliarden Euro eingefahren worden sei. Zwar sei ein großer Teil davon auf latente Steuern und Kosten für den Umbau zurückzuführen gewesen, aber das werde in der Debatte oft außer Acht gelassen. Zumindest habe der Vorstand auf die Hälfte der ihm zustehenden Bonuszahlungen verzichtet.Nun habe sich der oberste EU-Bankenaufseher zu Wort gemeldet. Andrea Enria habe im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, dass für die Zahlung von Boni entscheidend sei, warum Gewinne oder Verluste anfallen würden. "Wenn eine Bank durch eine extrem riskante Geschäftsstrategie einen hohen Gewinn macht, ist der Bonus dann gerechtfertigt? Nicht unbedingt", habe Enria gesagt. Die Bankenaufsicht greife ein, wenn das Bonussystem den Bankern Anreize biete, übermäßige Risiken einzugehen."Wenn eine Bank sich umstrukturiert, weniger Risiko eingeht und dabei ein Verlust anfällt und die Bank trotzdem einen angemessenen Bonus zahlt, um talentierte Manager halten zu können, dann ist mir das lieber", habe der oberste Bankenaufseher der Euro-Zone ergänzt. Er habe betont, seine Aussagen seien allgemein gemeint, da er zu einzelnen Banken nichts sagen könne.Gerade so lange der Umbau laufe, dürfe es nicht zu einem Aderlass bei den Top-Leuten der Bank kommen. Die Boni würden seit Jahren sinken, sollte es der Umbau notwendig machen, könnte hier sicher noch eingespart werden. Derzeit sieht es aber so aus, als ob die Bank es auch so schafft, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link