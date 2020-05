XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,198 EUR +4,32% (26.05.2020, 10:24)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,32 USD -0,54% (22.05.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Was für eine Rally: Von den Tiefs um fünf Euro im März habe sich die Deutsche Bank-Aktie nun wieder fast auf 7 Euro hochgearbeitet. Dort sei der Wert zuletzt vor fast zehn Wochen gestanden als die Abwärtsfahrt in vollem Gange gewesen sei. Nun gebe es allerdings auch ein wichtiges charttechnisches Signal, das Mut mache.Bei 6,93 Euro verlaufe die 200-Tage-Linie, die bereits heute im vorbörslichen Handel überschritten worden sei. Somit ergebe sich ein klares Kaufsignal. Auch die 7-Euro-Marke stelle einen wichtigen psychologischen Widerstand dar. Bei 7,07 Euro und 7,30 Euro würden weitere Hürden warten. Als Unterstützung diene dagegen die Durchschnittslinie und Marke von 6,70 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2020)