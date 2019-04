Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.04.2019/ac/a/d)





Deutsche Bank und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) würden seit einem Monat über eine Fusion verhandeln. Dabei würden immer mehr Bedenken verschiedener Akteure genannt. Die Hürden schienen zuzunehmen. Ein Punkt sei wichtig für den Zusammenschluss und da sehe es nicht gut aus.Die Finanzinstitute würden erwarten, dass es nach einer Fusion zu Ertragseinbußen von ein bis 1,5 Mrd. Euro für die neue Bank komme. Das berichte das "Handelsblatt". Diese Schätzung sei ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung, ob eine Fusion Sinn mache. Die Chefs der beiden Banken hätten betont, dass sie ergebnisoffen verhandeln und die Gespräche nur dann fortsetzen würden, wenn die Zahlen stimmen würden. Die Ertragseinbußen und die erwarteten Umstrukturierungskosten müssten im Laufe der Zeit durch Kosteneinsparungen ausgeglichen werden. Die größten Einsparungen würden Experten auf der Kostenseite sehen.In den kommenden Tagen werde ein erstes Ergebnis der Gespräche von Deutscher Bank und Commerzbank erwartet. Dabei sei die Commerzbank jetzt in der komfortablen Situation, dass es neben der UniCredit mit der niederländischen ING noch einen weiteren Interessenten gebe.Die Deutsche-Bank-Aktie stehe hingegen kurz vor dem Bruch des mittelfristigen Abwärtstrends vom Jahreswechsel 2017/2018. Fundamental spreche allerdings eher wenig für den Titel. Die Deutsche Bank-Aktie bleibe daher auf der Watchlist, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)