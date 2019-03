XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,096 EUR +3,58% (18.03.2019, 10:59)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,114 EUR +3,63% (18.03.2019, 11:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,88 USD -0,34% (15.03.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.03.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Deutsche Bank und die Commerzbank würden Gespräche über eine Fusion aufnehmen. Damit sei seit gestern (17.03.) offiziell, worüber bereits seit mehreren Monaten in den Medien spekuliert worden sei. Dadurch beuge sich die Deutsche Bank in erster Linie dem Druck aus dem Finanzministerium. Des Weiteren könne die von CEO Sewing wohl als "Ultima Ratio" zu bezeichnende Option auch als frühzeitiges Eingeständnis in das Verfehlen der eigenen Zielsetzungen interpretiert werden.Unabhängig davon welcher Interpretation man folge, könne man einer möglichen "Deutsche Commerzbank" (kombinierte Werte - Bilanzsumme: rund 1,84 Bio. Euro, Nettogewinn: 1,13 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2018), Marktkapitalisierung (Schlusskurs 15.03.): 25,10 Mrd. Euro; zum Vergleich BNP Paribas: 2,04 Bio. Euro, 7,53 Mrd. Euro (Geschäftsjahr 2018), Marktkapitalisierung (Schlusskurs 15.03.): 55,31 Mrd. Euro) nichts Positives abgewinnen. Das fusionierte Institut wäre aus Sicht des Analysten weder im Privat- und Firmenkundengeschäft auf dem fragmentierten Heimatmarkt deutlich schlagkräftiger, noch könnte das notorisch schwächelnde Handelsgeschäft der Deutschen Bank gestärkt werden.Zudem wäre die fusionierte Bank wohl auf Jahre hinaus mit sich selbst beschäftigt (u.a. Integration der IT) und nicht besonders leistungsfähig. Aus heutiger Sicht sei daher kein strategischer Befreiungsschlag erkennbar - Kosten senken und Filialen schließen dürften die Fantasien am Kapitalmarkt nicht beflügeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: